Словенія: на виборах президента перемагає Наташа Пірц Мусар

На президентських виборах у Словенії перемагає незалежний кандидат Наташа Пірц Мусар, котра в другому турі набрала 54 відсотки голосів, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Вона стане першою жінкою на чолі країни.

Колишній міністр закордонних справ, кандидат від консервативних сил Анже Лоґар, отримав 46 відсотків.



Згідно з попередніми даними, на сьомих після проголошення незалежності у 1991 році виборах глави держави явка становила 45 відсотків.



Остаточні результати будуть оприлюднені 29 листопада, коли будуть підраховані голоси виборців із-за кордону та тих, хто надсилав свої бюлетені поштою. Оглядачі стверджують, що ті голоси не впливатимуть на результат.



Президент Словенії має переважно церемоніальну функцію.

Доктор юридичних наук Наташа Пірц Мусар під час своєї передвиборчої кампанії заявляла, що її основними завданнями будуть боротьба за права людини та подолання соціальної нерівності.