У Словенії на референдумі підтримали закон про незалежність телебачення

Громадяни Словенії на референдумі, що відбувся 27 листопада, проголосували за закон про телебачення, згідно з яким влада й парламент не матимуть право призначати керівників й редакторів.

Кореспондент Радіо Свобода повідомляє, що за закон проголосували 62 відсотки тих, що прийшли на виборчі дільниці. Явка становила 42 відсотки.



Журналісти й неурядові організації вимагали ухвалити новий закон, тому що консервативний уряд колишнього премʼєра Янеза Янши (2020-2022) безпосередньо втручався в діяльність телебачення й призначав на керівні посади друзів й родичів голови уряду.

Чинний премʼєр Роберт Ґолоб висловив задоволення високою участю громадян на референдумі й зазначив, що політичні діячі й журналісти повинні діяти на користь громадян.



Згідно з новим законом, який набути чинності на початку наступного року, нагляд над громадським телебаченням матимуть організації цивільного суспільства – правозахисники, Академія наук й інші, а керівників й редакторів обиратимуть самі працівники.



Медійна організація Південно-східної Європи (SЕЕМО) та інші обʼєднання для захисту свободи ЗМІ зазначають, що громадяни своїми голосами виступили за збереження незалежності телебачення й права на вільну інформацію.