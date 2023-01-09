США та Євросоюз засуджують заворушення в Бразилії

Сполучені Штати та Європейський союз виступили із засудженням масових заворушень, що тривають у Бразилії.

«Ми засуджуємо сьогоднішні напади на президентське крісло, Конгрес і Верховний суд Бразилії. Використання насильства для нападу на демократичні інститути завжди неприйнятне. Ми приєднуємося до Лули да Сілви (президента Бразилії – ред.) із закликом до негайного припинення цих дій», – написав у твітері державний секретар США Ентоні Блінкен.

Позицію ЄС щодо подій у Бразилії висловив верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

«Я вражений сьогоднішніми актами насильства та незаконною окупацією урядового кварталу Бразиліа войовничими екстремістами. Повна підтримка Лули да Сілви та його уряду, Конгресу та Федерального Верховного суду», – вказав Боррель.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва розпорядився залучити федеральні сили до відновлення порядку в столиці країни, де демонстранти увірвалися до урядових будівель.