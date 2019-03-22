Екс-президента Бразилії затримали за звинуваченням у корупції

У Бразилії затримали колишнього президента країни Мішела Темера. Його підозрюють в отриманні хабарів за державні контракти на будівництво атомної електростанції.

Загальна сума ймовірних хабарів, за даними поліції, становить близько 500 тисяч доларів.

У справі про корупцію раніше на 12 років був засуджений ще один колишній бразильський лідер Лула да Сілва.

Мішел Темер назвав своє затримання «варварством». Він очолював країну з 2016 до кінця 2018 року. Зараз проти Темера розслідують одразу кілька справ, пов’язаних із корупцією, відмиванням грошей, перешкоджанням юстиції та створенням злочинного співтовариства.

Попередницю Темера – Ділму Русеф – також звинувачували в корупції і спотворенні даних про стан федерального бюджету під час президентських виборів у 2014 році. 2016 року їй оголосили імпічмент.

Зараз Бразилію очолює Жаїр Болсонару.