Жаїр Болсонару вступив на посаду президента Бразилії

Жаїр Болсонару 1 січня офіційно вступив на посаду президента Бразилії. На церемонії інавгурації в Національному конгресі Болсонару, відомий своїми правопопулістськими поглядами, заявив, що «клянеться зміцнювати бразильську демократію».

Говорячи про економіку, він пообіцяв сприяти відкритості національних ринків і «провести важливі структурні реформи», скоротивши дефіцит державного бюджету, який у 2018 році становив 7,6% ВВП.

У Бразилії 28 жовтня 2018 року відбувся другий тур президентських виборів. За його підсумками переміг Болсонару, що представляє консервативну Соціал-ліберальну партію. Політик служив у десанті і в артилерійських військах у роки військової диктатури, сім разів ставав депутатом Національного конгресу.