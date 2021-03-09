Бразилія: суд анулював вироки експрезиденту Лулу

Суддя Верховного суду Бразилії скасував вирок у кримінальній справі проти колишнього президента країни Луїса Інасіу Лули да Сілви, більше відомого просто як Лула.

Рішення відкриває можливість для участі Лули да Сілви у президентських виборах 2022 року. В цьому випадку політик, який дотримується лівих поглядів, може скласти конкуренцію нинішньому главі держави, правому популісту Жаїру Болсонару.

Згідно з висновком судді, суд міста Курітіба не мав повноважень слухати справу проти експрезидента. Тому звинувачення мають бути розглянуті федеральними судами у столиці.

Лула привітав рішення судді. Він назвав його визнанням своєї правоти в судовому розгляді.

Офіс генпрокурора Бразилії заявив, що оскаржить цей вердикт.

2017 року Лулу визнали винним в отриманні шикарної квартири як хабара від будівельної компанії в перебігу розслідування широкої справи, відомої як «Автомийня». Ця справа почалася з викриття дрібного відмивання грошей, але врешті охопила десятки провідних політиків і найбагатших підприємців Бразилії. У січні апеляційний суд підтвердив звинувачення і збільшив термін із первісних 9 з половиною років до нинішніх 12 років і 1 місяця. 5 квітня Верховний федеральний суд Бразилії відхилив його оскарження цього вироку.

У 2019 році Лулу звільнили з в’язниці.

75-річний експрезидент наполягав на своїй невинності, а кримінальне переслідування називав політично мотивованим. Він керував Бразилією – найбільшою економікою Латинської Америки - з 2003-го по 2011 роки.