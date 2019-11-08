Суд у Бразилії ухвалив рішення, яке може звільнити з ув’язнення експрезидента Лулу

Верховний суд Бразилії вирішив припинити обов’язкове ув’язнення засуджених за злочини після того, як вони програли першу апеляцію, відновивши попереднє правило про те, що їм слід дозволити вичерпати всі варіанти оскарження перед ув’язненням.

Ухвалене 7 листопада рішення може привести до звільнення з ув’язнення тисяч засуджених, зокрема колишнього президента Бразилії, популярного лівацького політика Луїса Інасіу Лули да Сілва, більше відомого просто як Лула.

Адвокати Лули заявили, що вони домагатимуться негайного звільнення експрезидента з-під варти.

Лула у квітні 2018 року здався поліції і почав відбувати призначений йому судом термін у вісім років і 10 місяців за корупцію.

Цьому передувало гучне протистояння прихильників Лули з поліцією в його рідному місті Сан-Бернарду-ду-Кампу. Спершу він відмовлявся з’явитися для відбування покарання. Тисячі його прихильників намагалися перешкодити політикові здатися поліції навіть після того, як він урешті сам вирішив це зробити.

Ці повідомлення викликали низку святкувань у різних містах Бразилії супротивників Лули, які вважають його відповідальними за масштабну корупцію, що охопила країну. Прихильники, навпаки, згадували, що за його влади протягом двох термінів на президентській посаді у 2003–2010 роках десятки мільйонів людей вийшли з бідності завдяки економічному зростанню країни.

Лула називав звинувачення проти нього сфальсифікованими.