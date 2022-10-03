У Бразилії на виборах президента країни відбудеться другий тур голосування, оскільки жоден із кандидатів не набрав понад 50% голосів. За підсумками першого туру, колишній президент Луїс Інасіу Лула да Сілва набрав 48,40% голосів і обійшов чинного голову держави Жаїра Болсонару, у якого – 43,22%.

Другий тур голосування заплановано на 30 жовтня. Загальні вибори у Бразилії відбулися 2 жовтня. На них громадяни країни обирали президента, губернаторів штату і членів парламенту.

Болсонару був висунутий як кандидат від Ліберальної партії Бразилії. Він називав свого опонента на виборах Лулу да Сілву «бандитом» і «колишнім в’язнем».

67-річний політик обіймає посаду президента Бразилії з 2018 року. У грудні 2021 року він став людиною року за версією читачів американського журналу Time.

Президент Бразилії відомий своїми неоднозначними висловлюваннями щодо COVID-19 та вакцинації. Він відмовлявся вакцинуватися, стверджуючи, що у щеплених від COVID-19 швидше розвивається СНІД, а також висміював карантинні заходи, вжиті урядами інших країн. Бразильський президент звільнив кількох міністрів охорони здоров’я за відмову погодитися з його запереченням небезпеки. При цьому Бразилія є однією з країн, що найбільше постраждали від епідемії коронавірусної хвороби.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 рік. 76-річного політика засудили у 2018 році на 12 років за звинуваченням у корупції при будівництві АЕС. Це не дозволило йому тоді взяти участь у президентських виборах. Лула да Сілва наполягав на своїй невинуватості, а кримінальне переслідування називав політично вмотивованим. Наприкінці 2019 року політик вийшов із в’язниці. У березні 2021 року суд скасував вирок.