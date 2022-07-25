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У Бразилії чинного президента Болсонару висунули на другий термін

Жаїр Болсонару

Ліберальна партія Бразилії висунула чинного президента країни Жаїра Болсонару як свого кандидата на майбутніх президентських виборах. Як передають бразильські ЗМІ, у своєму виступі перед членами Ліберальної партії Болсонару закликав прихильників вийти на вулицю 7 вересня, а свого опонента на виборах, колишнього президента Лулу да Сілву, назвав «бандитом». Раніше він також оголосив про своє бажання балотуватися на пост глави держави.

Повідомляється, що на посаду віцепрезидента висунуто колишнього міністра оборони Волтера Брага Нетту.

Жаїр Болсонару останніми роками відзначився своїми неоднозначними висловлюваннями щодо COVID-19. Він відмовлявся вакцинуватися, звільнив кількох міністрів охорони здоров’я, при тому, що Бразилія є однією з країн, що найбільше постраждали від епідемії. Жертвами коронавірусної інфекції стали понад 670 тисяч людей. За кількістю смертей Бразилія посідає друге місце у світовій офіційній статистиці після США.

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