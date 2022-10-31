На виборах президента Бразилії переміг колишній голова держави Лула да Сілва

Колишній президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва переміг у другому турі виборів голови держави чинного президента Жаїра Болсонару. Результати наводяться на сайті Вищого виборчого суду.

За підрахованими наразі даними, Лула да Сілва набрав 50,9 відсотка голосів виборців. Болсонару – 49,1 відсотка. В абсолютних числах різниця склала майже два мільйони голосів за явки близько 80 відсотків. При цьому Болсонару наразі ще не визнав своєї поразки публічно.

До моменту обробки двох третин протоколів Болсонару лідирував, проте Лула да Сілва швидко скоротив відставання за рахунок голосів, поданих за нього у північно-східних штатах та малих містах, які традиційно голосують за лівих кандидатів.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 рік. 76-річного політика засудили у 2018 році на 12 років за звинуваченням у корупції при будівництві АЕС. Це не дозволило йому тоді взяти участь у президентських виборах. Лула да Сілва наполягав на своїй невинуватості, а кримінальне переслідування називав політично вмотивованим. Наприкінці 2019 року політик вийшов із в’язниці. У березні 2021 року суд скасував вирок.

У травні в інтерв’ю журналу Time політик заявив, що не вважає президента Росії Володимира Путіна єдиним винним у війні проти України. На його думку, відповідальність за конфлікт несуть також США, Євросоюз і Київ.