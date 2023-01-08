Протести в Бразилії: прихильники експрезидента увірвалися до Конгресу, поліція застосувала сльозогінний газ

У Бразилії розпочалися багатотисячні протести проти нового президента Луїса Інасіу Лули да Сілви на підтримку колишнього голови країни Болсонару, повідомляє видання ВВС.

Одна група мітингувальників, за інформацією журналістів, штурмувала будівлю Конгресу Бразилії, інша почала захоплювати президентську резиденцію. Усі – в одязі у кольорах бразильського прапора, а деякі з них несуть портрети Болсонару. Поліція не в змозі зупинити протестувальників, зазначають ЗМІ.

За повідомленнями бразильських ЗМІ, чинного президента країни евакуйовано в безпечне місце.

Також відомо що гелікоптер Федеральної поліції Бразилії скидає бомби зі сльозогінним газом на протестувальників.

Під час своїє інавгураційної промови Лула пообіцяв відбудувати країну, яка за його словами знаходиться в «жахливих руїнах».

Відомо, що експрезидент Бразилії Болсонару є товаришем колишнього президента США Дональда Трампа, який його неодноразово підтримував. Примітно, що у січні 2021 року прихильники Трампа, який після поразки на виборах все ще намагався хапатися за владу, штурмували американський Капітолій, де засідає Конгрес США.

Лівий політик Лула да Сільва втретє заступив на посаду президента Бразилії – інавгурація пройшла 1 січня в столиці країні Бразіліа.

Церемонія відбулася за умов посилених заходів безпеки, позаяк поліція побоювалася актів насильства з боку прихильників попереднього президента Жаїра Болсонару.

У жовтні 2022 року 77-річний да Сільва переміг у другому турі на виборах глави держави правого Болсонару, набравши 50,9 відсотка голосів. До моменту обробки двох третин протоколів Болсонару лідирував, проте його противник швидко скоротив відставання за рахунок голосів, поданих за нього в бідних регіонах та малих містах, які традиційно голосують за лівих кандидатів.

Болсонару не визнав своєї поразки. У п’ятницю політик поїхав із Бразилії до Флориди, США. Його прибічники протягом останніх двох місяців протестували, заявляючи, що результати виборів були підтасовані.

Луїс Інасіо Лула да Сільва був президентом Бразилії протягом двох термінів, із 2003 по 2010 рік. У 2016 році він був заарештований у рамках розслідування справи про корупцію.

У травні в інтерв’ю журналу Time, коментуючи війну Росії проти України, да Сільва заявив, що відповідальність за російську агресію несе також Київ через своє прагнення приєднатися до НАТО та Євросоюзу.