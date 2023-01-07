Україна вступить до НАТО та ЄС після перемоги у війні – Пристайко

НАТО є найкращим захистом для України, зазначив посол України в Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю виданню Newsweek.

За словами дипломата, Україна запропонувала Київський договір про безпеку як тимчасовий механізм забезпечення безпеки країни, поки Україна просувається до членства Альянсу.

«Наша розмова з рештою світу – принаймні із західним світом – має бути дуже легкою. Україна перемагає, стає членом Європейського Союзу і НАТО. І все», – наголосив Пристайко.

30 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. У НАТО відповіли, що для цього потрібна згода всіх 30 членів Північноатлантичного альянсу.

23 грудня президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими послами назвав основні завдання для дипломатів на наступний рік, серед них – початок переговорів про вступ України до ЄС та підготовка до саміту НАТО.

На саміті лідерів ЄС цього місяця Європейський союз вирішив посилити фінансову і військову підтримку України, зокрема у протиповітряній обороні.