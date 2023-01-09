Україна вдячна партнерам за допомогу, але наразі її недостатньо – Кулеба

Доки російські військові залишаються на українській території, військову допомогу Україні не можна вважати достатньою, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 9 січня.

«Україна вдячна партнерам за їхню військову допомогу, але ми маємо лишатися чесними одне з одним: ніхто не зробив достатньо, доки російські чоботи залишаються на українській землі», – заявив голова МЗС.

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Він назвав повноцінне озброєння України найшвидшим способом завершити війну:

«Озброєння нашої країни для перемоги є найкоротшим шляхом до відновлення миру та безпеки в Європі та за її межами».

США у новому транші допомоги виділяють Україні 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 тисячами 25-міліметрових набоїв у комплекті; 100 бронетранспортерів M113; 55 броньованих автівок MRAP; 138 транспортерів HMMWV. Крім того, в Україну буде відправлено 18 самохідних гаубиць калібру 155 міліметрів, 60 тисяч снарядів до них, а також 18 машин підвезення боєприпасів. Окремо буде надано 500 високоточних 155-міліметрових снарядів та 1200 боєприпасів дистанційного мінування.

Пакет також включає 36 буксируваних гаубиць калібру 105 міліметрів та 95 тисяч снарядів до них. Крім того, США нададуть 10 тисяч мінометних снарядів калібру 120 мм, додаткові боєприпаси для HIMARS; протиповітряні ракети RIM-7; 4 тисячі авіаційних ракет Zuni та 2 тисячі протитанкових ракет.