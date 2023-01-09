Чехія готує танки Т-72 до передачі Україні – прем’єр

Чехія планує передати Україні модернізовані танки Т-72, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.



«Найбільш значущим контрактом, над яким працює Excalibur Army (завод є одним із головних виробників наземної військової техніки – ред.), є поставка в Україну модернізованих танків Т-72, яка спільно фінансується США та Нідерландами. Ця співпраця має очевидні переваги для всіх учасників – НАТО зміцнює хоробрих захисників України, від успіху яких залежить глобальна безпека, а Чехія зміцнює можливості своєї оборонної промисловості», – написав він у твіттері.



Фіала додав, що Чехія також в майбутньому може передати Україні евакуаційні машини TREVA 30.



«Під час відвідування Excalibur Army я також мав можливість охрестити нову ремонтно-евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому також може допомогти в Україні», – повідомив чеський прем'єр.

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам, Сполученим Штатам та Чехії за надання 90 танків.

Т-72 – бойовий танк, розроблений в СРСР у 70-ті минулого століття.