На Київщині вранці пролунали вибухи – влада

Вранці в суботу, 14 січня, в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба в телеграмі.

«Близько 6 ранку були чутні звуки вибухів. На одному з об’єктів критичної інфраструктури маємо загоряння. На місці працюють відповідні служби», – зазначив Кулеба.

Керівник Київської ОВА також заявив, що за попередньою інформацією постраждалих внаслідок пожежі немає.

Останнім часом від представників української влади все частіше лунають заяви про ймовірний новий етап наступу Росії. У грудні в інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

Нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня.