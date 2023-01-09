Російські військові 8 січня здійснили 144 удари по Сумщині – голова ОВА

Російські війська у неділю, 8 січня, здійснили 144 удари по Сумській області, вони пошкодили будинки, школу, клуб, ферму, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Зокрема, за його словами, під обстрілами були Есманьська, Миропільська, Новослобідська, Білопільська та Хотинська громади.

Есманську громаду ворог обстріляв 4 рази з мінометів, «Градів» та ствольної артилерії. Загалом було 44 прильоти. Внаслідок обстрілу значно пошкоджено чотири приватні будинки місцевих, також школу та сільський клуб.

По Миропільській громаді російські військові били з мінометів та артилерії. Зафвксовано 42 прильоти, снаряди пошкодили пʼять житлових будинків та місцеву ферму.

У Новослобідській громаді російські війська стріляли з мінометів калібру 120 міліметрів, 11 прильотів.

Білопільська громада також зазнала обстрілів із мінометів, 29 прильотів. Вибухи зруйнували один житловий будинок. Людей на той час удома не було – це врятувало їхнє життя.

У Хотинській ОТГ зафіксовано 18 ворожих мін, що розірвалися.

«У всіх випадках – без жертв і постраждалих», – указав голова ОВА.