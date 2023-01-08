Федоров розповів, чому вночі в окупованому Мелітополі лунали вибухи

У Мелітополі на заводі, де російські окупанти розмістили військову базу, вибухи тривали кілька годин, повідомив мер міста Іван Федоров.

«Надто гучно було на захопленому рашистами заводі Гідромаш, де вони розмістили чергову військову базу. Окупанти курили настільки потужно, що гуркіт тривав декілька годин, запальна хвиля вибила шибки сусідніх будинків, а дим над заводом клубився навіть вранці», – написав він у телеграмі.

У ніч на 8 січня Федоров повідомив про серію гучних вибухів у Мелітополі. Представник окупаційної адміністрації Запорізької області Володимир Рогов частково це підтвердив, написавши у телеграмі, що у Мелітополі гучно.

Перевірити інформацію з місця події в умовах війни неможливо.

Російські війська захопили Мелітополь Запорізької області 25 лютого. Міський голова Іван Федоров, який перебуває на вільній території, регулярно повідомляє про вибухи в місті.