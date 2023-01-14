У Запоріжжі ракети армії РФ пошкодили промислове підприємство – ОВА

Вранці в суботу, 14 січня, під час ракетного удару російської армії, постраждало промислове підприємство в Запоріжжі, уточнив в телеграмі голова ОВА Олександр Старух.

«Сьогодні вранці ворог наніс чергового удару по вільним землям нашої області. Ракети, що впали в Запоріжжі на територію одного з підприємств, спричинили там руйнування. На щастя, обійшлося без жертв», – написав він.

За його словами, продовжує під удар вчергове потрапило місто Оріхів. Внаслідок артилерійської атаки окупантів там зруйновано три будинки, на одному з них рятувальники ліквідували пожежу. В одному з будинків перебувало три мешканця, вони залишились живі і неушкоджені.

«Окупант не полишає своїх терористичних намірів. За інформацією від ЗСУ, вийшли в море російські носії ракет «Калібр», піднялися в небо ворожі бомбардувальники», – додав він.

Вранці 14 січня мешканці Києва почули потужні вибухи, згодом у столиці було оголошено повітряну тривогу. Армія РФ атакує місто ракетами, повідомили в Київській міській військовій адміністрації в телеграмі.

Також сьогодні вранці в одному із населених пунктів на Київщині пролунали потужні вибухи, розповів голова ОВА Олексій Кулеба.