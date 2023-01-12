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Через нічний обстріл у Запоріжжі пошкоджені 42 будинки – Куртєв

Запоріжжя після обстрілу, грудень 2022 року

Через нічну атаку російських військ у Запоріжжі пошкоджені 42 приватних будинки, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

«Від нічного удару в місті постраждали 42 приватних будинки. Рятувальники, комунальники та волонтери розпочали усувати наслідки прильоту негайно. Ннаразі усі вибиті шибки вже закрито OSB, а у 4-х найбільш пошкоджених будинках відремонтовано дахи. Енергетики вже відновили пошкоджене обстрілами електропостачання», – написав він у телеграмі.

Раніше Анатолій Куртєв повідомляв, що вночі 12 січня російські військові здійснили обстріл Запоріжжя, пошкодивши об'єкти інфраструктури і будинки в обласному центрі. Він не уточнив, який об'єкти інфраструктури був пошкоджений.

Запоріжжя та область регулярно зазнає російськи обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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