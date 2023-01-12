Російські військові вночі атакували Запоріжжя – секретар міськради

Уночі 12 січня російські військові здійснили обстріл Запоріжжя, пошкодивши об'єкти інфраструктури і будинки в обласному центрі, повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв.

На місці влучання виникла пожежа.

«За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місці прильоту вже працюють відповідні служби», – вказав Куртєв.

Повітряна тривога в Запоріжжі була оголошена після 3:00, вона тривала тривала близько пів години.

З якої саме зброї було обстріляне місто, секретар міськради не повідомив.