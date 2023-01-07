У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали потужні вибухи – ЗМІ

Ввечері в суботу, 7 січня в Запоріжжі було чути серію потужних вибухів, в області оголошено повітряну тривогу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За попередньою інформацією, звук прильотів не схожий на використання російською армією ракет С-300.

Місцева влада наразі ще не розкривала деталей події. Жителям Запоріжжя та області необхідно залишатися в укриттях.

Як зазначають місцеві телеграм-канали, російські військові обстрілюють Запоріжжя за допомогою касетних боєприпасів.

Російські військові пізно ввечері 3 січня також вкотре атакували ракетами околиці Запоріжжя.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком, а також у перші дні січня здійснювалося майже без ускладнень.