У кількох областях України вночі 4 січня оголошували повітряну тривогу

Перед 1:00 4 січня у Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Донецькій, Полтавській, Сумській та Харківській областях оголошувалася повітряна тривога (в окупованому Криму та частково окупованій Луганщині так тривога триває безперервно). Близько 1:30 влада оголосила про відбій тривоги в більшості областей – крім Миколаївської.

Пізно ввечері 3 січня російські військові атакували ракетами околиці Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. «У результаті прильоту на обʼєкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. На місці працюють відповідні служби», – вказав чиновник.

31 грудня і 1 січня російські військові здійснили серію атак в Україні з використанням безпілотників іранського походження та ракет. Унаслідок цих атак енергетична структура України очевидних ушкоджень не зазнала, електропостачання перед Новим роком і в перші дні січня здійснювалося майже без ускладнень.