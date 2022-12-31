Після російської атаки у Києві немає аварійних відключень – влада

У Києві близько 30% споживачів не мають електроенергії, але це планові відключення, повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.



«Все працює в штатному режимі – вода є, тепло є. Є обмеження в подачі електроенергії для близько 30% міста. Але це планові відключення, за графіком», – розповів він в ефірі національного телемарафону.

Він також повідомив оновлені дані щодо постраждалих внаслідок російської атаки – наразі їх 21.

Читайте також: Ракетний удар по Запоріжжю: влада повідомляє про чотирьох поранених, серед них – вагітна жінка та дитина

Росія завдала масованого ракетного удару по Україні напередодні Нового року. Відомо про вибухи в Києві, є руйнування в чотирьох районах міста – Голосіївському, Солом'янському, Печерському та Дніпровському. Також вибухи пролунали у Хмельницькому, Запоріжжі та Миколаєві, є постраждалі.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.