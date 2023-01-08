Удар по Запоріжжю: влада повідомила наслідки нічної атаки військ РФ

Через російські обстріли околиць Запоріжжі пошкоджені інфраструктурні об’єкти, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Він не уточнив, про які саме об’єкти йдеться.

«Попри те, що ворог оголосив на Різдво так званий «режим припинення вогню», цієї ночі рашисти атакували околиці нашого міста. Ушкоджень зазнали інфраструктурні об’єкти», – написав Куртєв у телеграмі.

За попередніми даними, люди не постраждали.

Голова ОВА Олександр Старух повідомив, що війська РФ для нічної атаки використовували касетні боєприпаси.

Ввечері 7 січня після оголошення повітряної тривоги в Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів.

Запоріжжя та область регулярно зазнає російськи обстрілів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.