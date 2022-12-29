Обстріл передмістя Запоріжжя: пошкоджені будівлі і енергетична інфраструктура – Старух

Російські війська обстріляли околиці Запоріжжя вночі проти 29 грудня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

«Вночі ворог вчергове обстріляв передмістя Запоріжжя. Ракетами зруйновані кілька будівель, пошкоджені газогін та лінія електропостачання», – заявив він.

За даними голови області, внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.