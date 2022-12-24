Російські війська вночі обстріляли передмістя Запоріжжя – ОВА

Російські війська у ніч на 24 грудня обстріляли ракетами передмістя Запоріжжя, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
«Кілька з них влучили у гімназію в Степенській громаді. Також постраждали будинки поруч. Люди – цілі та неушкоджені. Російські неуки у своєму репертуарі – самі нічому не вчаться, і нашим дітям не дають», – написав Старух у телеграмі.
Запоріжжя та область регулярно зазнають російських ударів.
Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.
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