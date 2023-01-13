ЗСУ відбили напади російських військ біля 17 населених пунктів на Донбасі – Генштаб

Російські війська завдали п’ять ракетних ударів по українських містах протягом доби 12 січня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зверненні в п’ятницю.

Зокрема, ракетні удари були спрямовані на Костянтинівку, Краматорськ і Запоріжжя. Командування також зафіксувало 52 російських обстріли з реактивних систем залпового вогню та 18 авіаударів.

«За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Велика Новосілка Донецької області», – йдеться в зведенні.

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Штаб не фіксує наразі ознак формування наступальних угруповань на півночі, білоруські та російські підрозділи «продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах».

«Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу», – повідомляє командування.

Крім того, тривають фільтраційні заходи в деяких окупованих населених пунктах Мелітопольського району, «особливу увагу окупанти приділяють телефонам, шукають підтвердження співробітництва із Силами оборони України».

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«Стало відомо про замовлення цивільного спецодягу з логотипами «Роснефть» та «Электросталь» для особового складу одного із підрозділів загарбників, що діє на Новопавлівському напрямку у Волноваському районі Донецької області. Очевидно, що з певною метою противник намагається приховати свою належність до російських окупаційних військ», – додає Генштаб.

Командування звітує про 16 авіаційних ударів по районах зосередження російських військ, а також про п’ять ударів по російських зенітно-ракетних комплексах. Крім того, російські війська збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».