«Росія боїться втратити коридор до Криму». Як окупанти готуються до можливого наступу ЗСУ на Запоріжжі?

Як Росія готується до можливого наступу ЗСУ у Запорізькій області? Чи можуть російські військові піти в наступ першими? Що буде у випадку втрати Росією сухопутного сполучення з Кримом, зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Росія побоюється великих наступальних дій України у двох секторах – у Запорізькій та Луганській областях, повідомила 8 січня британська розвідка. У спецслужбі Британії звертають увагу, що останніми тижнями Росія зміцнила оборонні укріплення у Запорізькій області, особливо між містами Василівка та Оріхів , і зберігає великі сили в цьому секторі.

, і зберігає великі сили в цьому секторі. Великий український прорив на Запоріжжі поставив би під серйозний сумнів життєздатність російського «сухопутного коридору», що з’єднує Ростовську область Росії та окупований Крим, а успіх України на Луганщині ще більше підірве оголошену військову мету Росії «звільнити» Донбас», йдеться у повідомленні Міноборони Британії, яке посилається на свою розвідку. У британському відомстві вважають, що рішення про те, якій із цих загроз протидіяти, ймовірно, є однією з головних дилем російських військових командирів.

Співробітник американського аналітичного центру «Атлантична рада» Пітер Дікінсон вважає, що найочевидніше місце для удару ЗСУ – у районі Приазов'я. Наступ у районі Бердянська чи Мелітополя дозволить ізолювати російські війська та відрізати постачання з Криму. До того ж такий наступ може виявитися більш масштабним порівняно з настанням у районі Херсона, де російські сили виявилися, по суті, відрізаними та заблокованими.

вважає, що найочевидніше місце для удару ЗСУ – у районі Приазов'я. Наступ у районі Бердянська чи Мелітополя дозволить ізолювати російські війська та відрізати постачання з Криму. До того ж такий наступ може виявитися більш масштабним порівняно з настанням у районі Херсона, де російські сили виявилися, по суті, відрізаними та заблокованими. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух 9 січня в ефірі телемарафону підтвердив, що російська армія останнім часом нарощує свої сили на окупованій території області.

9 січня в ефірі телемарафону підтвердив, що російська армія останнім часом нарощує свої сили на окупованій території області. Радник Офісу президента України Олексій Арестович 10 січня у програмі «Фейгін Live» заявив про ймовірність наступу російських військових на запорізькому напрямку.

10 січня у програмі «Фейгін Live» заявив про ймовірність наступу російських військових на запорізькому напрямку. 2 січня українські військові завдали ударів також по позиціях окупантів у районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Василівка Запорізької області, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, в результаті знищено 2 склади боєприпасів, до 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено 2 пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 російських військових.

Як переміщуються військові РФ?

Мер Василівки Сергій Каліман у коментарі «Новинам Приазов’я» розповів, що російські військові залишаються у місті та розселяються по домівках місцевих жителів, які виїхали. Імовірно, що російська армія сама теж обстрілює Василівку, каже мер.



«За останні дні дуже було неспокійно, були обстріли Василівки і місцеві говорять, що обстріли були. Я от дивлюся фотографії, які в мене є, і я чітко бачу, з якої сторони входить снаряд і як вириває асфальт, то це видно, що росіяни самі обстрілюють місто це, бо прильоти заходять зі сторони Бурчака, Михайлівки, зі сторони Скельок, Лисої гори», – зазначив Каліман.



Він зазначив, що 4 січня обстрілу зазнав будинок біля комендатури окупантів, але він не був житловий, стверджує мер.



«Комендатура знаходилась в сусідній будівлі. Це колишня будівля районної ради й державної адміністрації. Попали в будівлю, яка стоїть поруч. Там в мирний час працювали, були певні відділи міські відділи, відділ освіти, сервісний центр там сидів, от такі служби. Там на 5-му поверсі був готель», – розповів Каліман.

Особовий склад, по розповідям місцевих, він збільшується

Мер також повідомив, що з Василівки російські військові переміщуються до інших населених пунктів: «Особовий склад, по розповідям місцевих, він збільшується і йде якесь переміщення в бік Верхньої Криниці, Лугового, сюди до Кам'янського».



За його словами, під час переміщення техніки та особового складу окупанти вводять комендантську годину – раніше відпускають людей з роботи. Тоді у другій половині дня «місто наче вимирає», каже Каліман.



З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини півдня України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Вороже середовище для окупантів»

Військовий експерт Іван Ступак розповів, що є низка факторів, які свідчать про те, що російські військові не збираються залишати окуповану частину Запорізької області.

Росіяни не бажають зараз покидати південь Запорізької області

«Таким непрямим свіченням, що росіяни не бажають зараз покидати південь Запорізької області, зокрема це дуже важкі перемовини по ЗАЕС. Всі розраховували, я теж, що до грудня ЗАЕС може бути демілітаризована, в радіусі 40 км», – підкреслив експерт.



«Бачимо, що з одного боку вони роблять укріпрайони, декілька ліній. Одна з ліній – це Генічеськ, Мелітополь. Це одна з основних ліній опору РФ. Другий буде в Маріуполі і десь до цього в Херсонській області. Так, вони риють траншеї, вони ставлять протитанкові їжаки, роблять мінні поля, десь ставлять «зуби дракона» або «зуби диктатора», як ось ці залізобетонні трикутники розкидають в полях», – додав він.



У сучасній війні укріплювальні райони, які будують російські військові, не є особливою перешкодою для Збройних сил України, каже експерт.

Є далекобійні системи, які можуть відганяти росіян від оцих укріпрайонів

«Так, була Перша світова, Друга світова війна, робили укріпрайони, лінії, декілька кілометрів вглиб, доти, переходи, траншеї, мінні поля, але німці на території Бельгії їх просто обійшли по колу і зайшли. Тут вони роблять не капітально, а сяк-так. І були окремі відео, коли наші військові на броньованій техніці, вони по дорозі проскакували ці «зуби дракона». У нас є далекобійні системи, які можуть відганяти росіян від оцих укріпрайонів», – зауважив він.



Втрата Росією сухопутного сполучення з окупованим Кримом може мати суттєві наслідки для її армії, переконаний Іван Ступак.



«Це буде боляче. Не смертельно, але дуже боляче. Якщо знову якийсь невідомий партизанський рух зможе провести по Кримському мосту якийсь вантаж і він знову вибухне, і Кримський міст зупиниться знову на два місяці. За умови сухопутного коридору і руйнації цього мосту буде важко забезпечити своє угруповання військове і буде велика паніка. Це більше не про складову, що мало палива буде йти з Криму, бо запаси є, а саме про паніку, що народ там буде нити», – пояснив експерт.



Він додав, що загалом російські військові не почуваються впевнено на окупованій території Запорізької області.

Обороняються вони на Запоріжжі, на південному напрямку. Для них там повністю ворожа територія

«В першу чергу обороняються вони на Запоріжжі, на південному напрямку. Для них там повністю ворожа територія. Якщо на сході України за 9 років вже були бойові дії, хто міг, той виїхав, хто патріотично налаштований до України або виїхав або його вбили, закатували. Немає людей, принаймні такої кількості, які можуть давати інформацію прямо зараз: «бачу 20 танків їде...» умовно до Мар'їнки та передавати у наш чат-бот. А ось на півдні для росіян дуже важко», – зазначає Ступак.



«Вони, наприклад, заїжджають в селище якесь, починають його оточувати та починають робити фільтраційні заходи. Хата за хатою, кожен погріб, сарай, шукають українських диверсантів, партизанів. Вони там намагаються укріпитися і ментально люди не з ними», – пояснив експерт.

«Крок до припинення війни»

Російський військовий і політичний експерт із Праги Юрій Федоров вважає, що імовірний наступ ЗСУ у Запорізькій області може кардинально змінити хід війни.

«В цьому є велика доля здорового глузду і військового сенсу, це призведе до розсічення російських військ на півдні, західної і східної частини. І західна частина виявиться фактично ізольованою, від інших окупаційних військ, які знаходяться в Україні і в цілому буде розгромлено. Відкривається безпосередньо можливість дій на Крим», – каже він.

Москва буде змушена йти на дуже серйозні політичні поступки, якими вони будуть, ми звичайно не знаємо

«Якщо це відбудеться, що мені здається доволі вірогідно, тоді ситуація на фронті зміниться кардинально. Москва буде змушена йти на дуже серйозні політичні поступки, якими вони будуть, ми звичайно не знаємо», – додав Федоров.



Втім, російські військові усвідомлюють ризики, пов'язані з запорізьким напрямком, впевнений експерт.



«Це зрозуміло багато кому, в тому числі не спеціалістам. Це означає, що росіяни теж розуміють ті загрози, які для них створює такий ймовірний наступ Збройних сил України, напевно готуються до цього. Ну і ймовірно готують свій наступ, але скоріше за все на сході – в Донецькій і Луганській областях», – зазначив він.

Постачання зброї у кількості, про яку вже оголосили західні партнери України, може створити передумови для наступу ЗСУ, каже Юрій Федоров.



«США готові надати от вже в найближчі тижні 50 БМП «Бредлі» і 100 бронетранспортерів. Це не погана додача до арсеналу, який є у ЗСУ. Ще говорять про можливе постачання 40 чи 50 бронемашин з Німеччини – «Мардер» і говорять про 40 легких французьких танків», – зауважив експерт.

«Ми бачимо, що по бойовим броньованим машинам, обіцяну допомогу, вона складає приблизно від третини до четвертої частини потрібної кількості, яку потребує Україна. По танках поки немає ясності. Хоча є все більше і більше повідомлень про те, що і танки будуть Україні надані. Відповідно це створює реальні умови для того, щоб почати серйозний наступ, який скоріше за все приведе до успіху», – підкреслив він.

Втрата Росією сухопутного коридору до Криму буде «важкою поразкою» і кроком до припинення війни, вважає експерт.

Москва повинна буде серйозно подумати про те, як домовлятись з Україною

«Це буде поразка особисто Путіна і тієї частини його оточення, яке ініціювало цю війну, відповідальне за цю війну. Зараз Росія розраховувати на воєнну перемогу не може в тому сенсі, в якому це закладалося на початку війни», – зазначив Федоров.

«Зараз вже виставляються інші вимоги. Більш помірні, ніж це було рік тому. Проте, ці вимоги для України неприйнятні. Якщо Росія втратить сухопутний коридор до Криму, повторюю, це призведе тільки до того, що Москва повинна буде серйозно подумати про те, як домовлятись з Україною, на умовах, які будуть Україну влаштовувати», – зауважив експерт.

Нещодавно керівник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News анонсував великий наступ України навесні. За його словами, «найгарячіші» бої очікуються в березні.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомляв, що у 2022 році українські військові звільнили 40% окупованих після 24 лютого територій та 28% від всіх окупованих територій. На сьогодні, за його даними, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів, активна лінія фронту – 1500 кілометрів.

Масштабна війна Росії проти України 24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини. Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України. Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури по всій території України. На кінець жовтня Україна оцінювала втрати Росії у війні у понад 70 тисяч загиблих військових. У вересні Росія заявила, що її втрати менші від 6 тисяч загиблих. У червні президент Зеленський оцінив співвідношення втрат України і Росії як один до п'яти. Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей. А у вересні армія України внаслідок блискавичного контрнаступу звільнила майже усю окуповану до того частину Харківщини. Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах. Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією. Зокрема, на Чернігівщині, Харківщині, Херсонщині. Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 6 884 випадків загибелі і 10 947 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані організації від 24 лютого до півночі 26 грудня.



