Дуда, Байден, Ердоган, Лукашенко, Путін... Кому зі світових лідерів українці довіряють найбільше? І хто «на дні» довіри?

Згідно з опитуванням громадської думки, найбільшою довірою і популярністю серед українців користується президент Польщі Анджей Дуда, а на другому місці – американський лідер Джо Байден. Опитування, яке було проведене на замовлення Центру «Нова Європа», поставило на третє місце президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. В антирейтингах, «на дні», – президенти Росії, Білорусі та Китаю. Чому так розподілились симпатії і антипатії українців, які тут тенденції? Розбираємось.

Згідно з даними опитування, Анджей Дуда користується довірою майже 87 відсотків українців. От і в середу, 11 січня, Дуда разом з президентом Литви Гітанасом Науседою прибув на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським до Львова і оголосив, що Польща може передати (вочевидь, після консультацій з країною-виробником Німеччиною й іншими партнерами) роту німецьких танків «Леопард-2». Рота – це десь десять танків.

«Щодо Дуди – ну, поляки наші найсильніші, найактивніші партнери і союзники з перших днів війни. І в плані зброї, і в плані соціальному (допомога біженцям) – поляки драйвери багато в чому тієї допомоги, яка до нас приходить. Вони постійно інших під’ючують, щоб допомагали активніше Україні. Чому Дуда також популярний, мені здається, що він може говорити від нашого імені і говорить дуже правильні речі. З тим же Олафом Шольцом, наприклад», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода Олександр Краєв, директор програм аналітичного центру «Українська призма».

Дуда популярний, бо він може говорити від нашого імені і говорить дуже правильні речі

Цікаво, що вже другий рік поспіль Дуда виходить на перше місце – в 2021 році він користувався довірою 52,5 відсотків українців, а з початком повномасштабного вторгнення проти України рівень довіри зріс радикально.

На другому місці за рівнем довіри опинився президент США Джо Байден – йому довіряє майже 79,5 відсотків українців. Байден – давній друг України, але США зараз займають лідерські позицію у військовій та економічній допомозі.

На третьому місці опинилась президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка не побоялась і відвідувати Україну під час війни, а також на каденцію якої припали подання Києвом заявки на членство в ЄС і надання з боку ЄС Україні статусу країни-кандидата. Фон дер Ляєн користується довірою 73 відсотків українців, а ще рік тому навіть не потрапляла в рейтинги.

«Мене позитивно дивує оцей високий рейтинг Байдена, враховуючи те, скільки було антиамериканізму. Тому мене приємно дивує оцей великий відсоток у Байдена», – каже Радіо Свобода професор Національного університету Києво-Могилянська академія Олексій Гарань.

«Та й відсоток Урсули фон дер Ляєн дивує, бо достатньо багато було проросійських наративів проти Євросоюзу. І зараз також подекуди можемо чути багато скарг, що ЄС недостатньо допомагає і що США повільно допомагають. Але, тим не менше, рейтинги Байдена і фон дер Ляєн високі. А про Урсулу ще українці пам’ятають її фразу, яка стала крилатою: «Україна – одна із нас!». І ми бачимо зміни, які відбуваються і в політиці ЄС, і в політиці окремих країн ЄС», – додає в інтерв’ю політолог Гарань.

Мене позитивно дивує оцей високий рейтинг Байдена, враховуючи те, скільки було антиамериканізму

Вочевидь, нинішній високий рівень довіри до фон дер Ляєн свідчить про довіру до інституції, яку вона очолює, – Єврокомісії, і взагалі до ЄС як такого, а також віру українців, що Україна таки стане членом ЄС – причому швидко! Це ж саме опитування, проведене Центром «Нова Європа», каже, що понад 55 відсотків українців вірять, що Україна стане членом ЄС протягом наступних п’яти років.

«По суті ми сприймаємо фон дер Ляєн як уособлення Євросоюзу. Ми кажемо «фон дер Ляєн», а розуміємо «Євросоюз». Тут і кандидатство наше до ЄС зав’язане, тут і економічна підтримка, тут і санкції проти Росії, і стеля цін на нафту. Тут багато факторів. Але назагал фон дер Ляєн – це по суті цілий Євросоюз», – пояснює експерт-міжнародних Олександр Краєв.

«А з Байденом мені все зрозуміло. А от чому він не на першому місці – бо ми чекаємо від Америки всього, як в голлівудських фільмах! А вони не можуть все вирішити й одразу, і тому Байден на другому місці», – міркує Краєв про другу позицію, яку посідає Джо Байден.

У вересні новим британським прем’єром став Ріші Сунак і одразу потрапив у рейтингу довіри українців на четверте місце з понад 64 відсотками. Краєв схильний високий рейтинг Сунака списувати на тверду підтримку Україну з боку попередника – Бориса Джонсона, якого експерт називає (як і багато українців) на український лад – «Джонсонюком». А також тут теж грають роль сильні позиції Британії в очах українців, яка активно підтримує Київ зброєю, фінансово і політично.

Посередники «з власним розрахунком»

Всередині рейтингу – на 10 та 11 місцях – світові лідери, які намагаються бути посередниками у мирному врегулюванні і які підтримують контакт з російським президентом Володимиром Путіним. Мова про французького президента Емманюеля Макрона (рейтинг довіри майже 44 відсотки) і турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана (довіра 42,3 відсотка).

«І Макрон, і Ердоган грають у власну геополітику. Для Ердогана – це лідерство в Чорноморському регіоні, на Близькому Сході і так званий пан-тюркізм, а для Макрона – це лідерство в ЄС. Ми бачили, що і Макрон, і Ердоган хотіли стати перемовниками, хотіли примирити Україну і Росію. І тому оце маневрування і бажання замирити так і відобразилось на їхніх рейтингах», – каже в інтерв’ю Краєв.

Китайський Сі

Четвертим знизу стоїть прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. В нього рейтинг серед українців падає вже кілька років поспіль, і зараз він має довіру 13 відсотків українців. Очевидно, це пов’язано з частими проросійськими заявами угорського прем’єра, який то санкції ЄС проти Росії ставить під сумнів, то критикує Україну і ставлення Києва до угорської меншини.

І Макрон, і Ердоган грають у власну геополітику

Ще нижче за рівнем довіри – китайський лідер Сі Цзіньпін (довіра на рівні 9,2 відсотка).

«Щодо Сі Цзіньпіна – тут зрозуміло, давайте згадаємо, що Китай сприймається українцями якщо не союзник, то щонайменше партнер Росії, її економічний партнер, політичний партнер. Хоча китайська політика набагато складніша, але в загальних рисах, Китай – це не наш стратегічний партнер. Хоча ми й робили Китай стратегічним партнером, але це так і залишилось нашим бажанням, яке не відповідає реальності», – пояснює Олександр Краєв.

«Ми бачимо роль Китаю. Китай достатньо багато займається поширенням проросійських наративів. Китай ніби зброю Росії не постачає, боючись потрапити під санкції, але в китайській пропаганді присутні проросійські наративи. Тому рейтинг Сі відбиває незадоволення українцями позицією Китаю», – каже професор Гарань.

«Сильна рука» не в моді

Лукашенко є співучасником злочинів проти України

І замикають рейтинг Олександр Лукашенко і Володимир Путін. Ще не так давно Лукашенко був найпопулярнішим іноземним політком в Україні, а тепер його рейтинг обвалився, і йому довіряє лише три відсотки українців (в 2021-му було майже 30 відсотків).

До широкомасштабної агресії проти України Путіну довіряли 12 відсотків, а зараз лише 0,6 відсотка українців.

«Популярність Лукашенка почала зменшуватись після подій в Білорусі 2020 року. Але зараз його позиція настільки цинічна і проросійська, і Лукашенко є співучасником злочинів проти України. І тепер це стало очевидним для всіх українців – в тому числі й тих, кому раніше подобалась так звана «сильна рука», – каже в інтерв’ю політолог Олексій Гарань.

А експерт-міжнародник Олександр Краєв зауважує: «Щодо Лукашенка – в мене є велике питання: хто ці три відсотки, які його ще підтримують? Тим паче, хто ці пів відсотка, які Путіна підтримують? Як такі люди в Україні ще можуть існувати в час війни?».