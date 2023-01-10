Байден і Трюдо на зустрічі обговорювали війну РФ проти України

Президент США Джозеф Байден зустрівся з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Мехіко в рамках саміту лідерів Північної Америки.

Як повідомляє пресслужба Білого дому, лідери обговорили спільні зусилля щодо стимулювання економічної конкурентоспроможності та інклюзивного зростання, виконання амбітних кліматичних зобов’язань, зміцнення співпраці в галузі безпеки та оборони, а також вирішення регіональних і глобальних викликів, включаючи жорстоку війну Росії в Україні.

За повідомленням, Байден подякував Трюдо за партнерство Канади у наданні безпекової, економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Також 10 січня міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд заявила про купівлю Оттавою в Сполучених штатів Америки системи NASAMS, щоб передати її Україні.

Російські війська продовжують час від час завдавати ракетних ударів чи атакувати дронами тилові українські міста, зокрема столицю Київ.

Про необхідність більшої кількості сучасних систем ППО для ефективного відбиття російських ракетних атак неодноразово заявляли в Повітряних силах ЗСУ. Наразі публічно відомо, що в Україні є дві системи NASAMS і одна німецька IRIS-T.