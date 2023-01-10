Канада купує у США систему NASAMS, щоб передати її Україні – міністерка

Міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд заявила про купівлю Оттавою в Сполучених штатів Америки системи NASAMS, щоб передати її Україні.



«Я спілкувалася з міністром оборони України Олексієм Резніковим

сьогодні вранці і прямо почув: системи протиповітряної оборони є головним пріоритетом України. Саме тому Канада купує у США передову національну зенітно-ракетну систему (NASAMS), щоб передати її Україні», – написала вона в твіттері.

За її словами, NASAMS має дуже високий показник ефективності, тому це важливий внесок в оборону України.



«Це перше надання Канадою систем ППО Україні. В умовах жорстоких авіаударів Росії по Україні ця система протиповітряної оборони допоможе захистити українські населені пункти та критичну інфраструктуру від атак безпілотників, ракет і авіації», – додала міністрерка Ананд.

Станом на початок січня, за даними ЗСУ, активна лінія фронту – 1500 кілометрів, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів.

Російські війська продовжують час від час завдавати ракетних ударів чи атакувати дронами тилові українські міста, зокрема столицю Київ.

Про необхідність більшої кількості сучасних систем ППО для ефективного відбиття російських ракетних атак неодноразово заявляли в Повітряних силах ЗСУ. Наразі публічно відомо, що в Україні є дві системи NASAMS і одна німецька IRIS-T.