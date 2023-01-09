Путіна треба спинити, поки він, як Гітлер, не спричинив мільйони смертей – сенатори США

Президент Росії Володимир Путін хоче захопити Україну й відбудувати Радянський Союз, тож зменшувати підтримку США для України було б «катастрофічним». Це не благодійність, а особистий інтерес. Аргументи щодо необхідності підтримки України в ефірі телеканалау CBS News озвучив незалежний сенатор Ангус Кінг, підсумовуючи результати візиту до Києва.

Американські законодавці, які нещодавно відвідали Київ, зустрічалися із президентом України Володимиром Зеленським, перевіряли звітність за отриману від США матеріальну і військову допомогу, розповіли про підсумки свого візиту.

Раніше «Голос Америки» повідомляв, що сенатор Ангус Кінг наголосив, що головним питанням, з яким вони приїздили до Києва, була перевірка підзвітності коштів та обладнання, які США надають Україні.

«Я повернувся надзвичайно вражений від рівня обліку. Величезний аудит за допомогою програмного забезпечення, фізичний аудит, просто відстеження. Моїм завданням було переконатися, що ресурси, які надаються американським народом, використовуються за призначенням. І я переконаний, що це так»

Американський законодавець, в ефірі телеканалау CBS News, відзначив важливість допомоги, яку надають США Україні, зокрема:

систем Partiot для захисту неба

для захисту неба БМП Bradley - для бойових дій на сході країни, що, як сказав Кінг, «фактично є окопною війною, це майже Перша світова війна».

відновлення зруйнованої Росією інфраструктури, щоб допомогти цивільному населенню.

Американські сенатори були у Києві 6 січня – у день оголошення рекордного одноразового пакету військової допомоги Україні на суму в 2,85 мільярдів доларів із запасів Міністерства оборони США. Ведуча запитала Кінга, чи це не вплине на власні запаси американської зброї. Сенатор відповів, що це рішення Пентагону, й відбувається відповідне поповнення запасів, а також частина техніки й зброї для Києва надходить й з інших країн.

У відповідь на запитання про підзвітність цієї допомоги Кінг пояснив:

Вони працюють із програмним забезпеченням SAP. Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни

«Я присвятив багато часу в Києві питанню підзвітності і, по суті, сидів навпроти президента Зеленського, як і ми з вами. Я прямо запитав його, який статус підзвітності? Якщо буде скандал, це вб’є нашу здатність підтримувати вас. Він це розуміє. Пізніше ми мали зустрічі з багатьма їхніми посадовими особами оборони та рядовими особами, їхніми фінансовими людьми. Вони розвивають співпрацю з Deloitte, аудиторською фірмою.

Вони працюють із програмним забезпеченням SAP. Вони обліковують кожну запчастину, яка надходить до країни. Крім того, у нас є генеральний інспектор з Пентагону, який відвідає [Україну], я думаю, наступного місяця. Мене дуже вразив рівень підзвітності. Тому цей аргумент про те, що гроші якось витрачаються марно, я думаю, не витримує критики»

Путіна треба спинити, щоб не було мільйонів жертв

У відповідь на запитання про дискусії щодо можливого урізання витрат на оборону США, що потенційно могло б вплинути на підтримку України, сенатор Кінг порівняв президента Росії Путіна із лідером німецьких нацистів Гітлером, і наголосив, що мова іде про те, щоб врятувати світ від мільйонів і мільйонів жертв.

Гітлера можна було б зупинити. Коли ми його не зупинили, то отримали 55 мільйонів смертей у всьому світі

«Я б просто попросив тих людей, які пускають такі чутки, почитати трохи історії. Загугліть Судети у 1938 році, Рейнланд у 1936 році, коли Гітлера можна було б зупинити. Коли ми його не зупинили, ми отримали 55 мільйонів смертей у всьому світі.

Це момент, коли ми знаємо, що Путін хоче захопити Україну. Він хоче відбудувати Радянський Союз. [...] І це місце, де його можна зупинити. Вони, українці, воюють за нас, за наші цінності, й допомога, яку ми їм надаємо, не є благодійністю. Це особистий інтерес».

А голова Комітету Збройних служб Сенату США, сенатор-демократ Джек Рід, який був у Києві разом із Кінгом, повідомив, що бойові машини Bradley повинні дати українцям можливість не лише прорвати лінію фронту, а й просуватися вперед аби досягти своєї мети, – витиснути російську армію із міжнародно визнаної української території.