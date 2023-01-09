100 млн дол у місяць на вбивць: чим обернеться для Росії «експеримент Пригожина» із ПВК «Вагнера»

Хто саме воює за гроші у приватній військовій компанії (ПВК) «Вагнера» Євгена Пригожина? Кого із кримінальних злочинців, які скоїли тяжкі злочини, відбували покарання, а потім були звільнені Пригожиним за погодженням із офіційною владою – ідентифікували розслідувачі? Чим обернеться для Росії «експеримент Пригожина», який немає аналогів в сучасній світовій історії? Інформацію зібрала Російська служба «Голосу Америки»
Серед ув'язнених, які завербовані в колоніях і воювали у складі ПВК «Вагнера» в Україні (за словами Євгена Пригожина, ці особи були помилувані), журналісти-розслідувачі впізнали:
- вбивць,
- учасників організованих злочинних груп
- та наркодилерів.
Усі вони зображені на відео інформаційним агентством ФАН, яке безпосередньо пов'язане з Пригожіним.
Кого ідентифікували?
Зокрема, за даними видання «Агентство», у кадр потрапив Дмитро Карягін, який у 2014 році вбив свою 87-річну бабусю, ветерана Великої Вітчизняної війни. За скоєний злочин його засудили до 14,5 років колонії суворого режиму.
Раніше журналісти Російської служби ВВС та видання «Агентство» ідентифікували засудженого у 2019 році на 17 років Дмитра Каравайчика. Його засудили за створення злочинного угруповання з виробництва та збуту наркотиків.
Ще один «ідентифікований» – Олександр Суєтов, який отримав у 2020 році 10 років колонії за організацію злочинного угруповання, яке зграбувала російські ювелірні магазини.
Є серед амністованих вагнерівців і неодноразово засуджений, зокрема за вбивство, Анатолій Сальмін.
Аналогів немає
За оцінками Пентагону, на утримання ПВК «Вагнера» Євген Пригожин щомісяця витрачає близько ста мільйонів доларів.
Ким, і на підставі яких нормативних актів, здійснено амністію, поки що залишається неясним.
За російськими законами, це виняткова прерогатива президента країни.
Це дискредитація влади та правової системи, констатує в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» юрист і правозахисник Ілля Шаблінський.
За його словами, аналогів нинішня ситуація не має.
«Її не можна порівняти навіть із часами Другої світової, коли у Радянському Союзі представникам кримінального світу теж пропонували йти до штрафбатів, – уточнив він. – Але там більшість становили все ж таки колишні червоноармійці, покарані за ті чи інші провини…»
Наразі ж зовсім незрозуміло, на яких підставах відбувається звільнення закоренілих злочинців, наголошує Шаблинский.
Звільнити їх може лише ПутінІлля Шаблінський
«Так, Дума нещодавно на замовлення адміністрації президента терміново ухвалила правки, і до кримінально-процесуального кодексу було внесено норми, які за певних умов допускають можливість помилування осіб, які відбувають покарання, – нагадав експерт. – Але суть справи в тому, що все одно мають бути опубліковані акти помилування президента. А вголос про це говорить лише Пригожин , бо це його ініціатива та його люди. Однак звільнити їх може лише Путін».
Можливо, у найближчі тижні, російське суспільство побачить цілу низку президентських указів про помилування злочинців-рецидивістів, які воюють проти України.
І це теж створить прецедент, який матиме для Росії, вважає правник Ілля Шаблінський, дуже далекосяжні негативні наслідки.
Вони тільки й робили, що вбивали, і ось тепер їх відпускають на волюІлля Шаблінський
«Здебільшого особи, які підлягають амністування, були засуджені за різні насильницькі злочини: вбивства, грабежі, створення бандитських формувань. До того ж цей контингент отримав в Україні бойовий досвід. Вони протягом останніх місяців тільки й робили, що вбивали, і ось тепер їх відпускають на волю... На мою думку, вони вкрай небезпечні. Адже вони ще й зброю можуть з собою прихопити»
Найвизначніший цвях в труну росдержави
Це – якщо не останній, то один із найзначніших цвяхів, забитих у кришку труни того, що називається російською державністю, вважає політолог Дмитро Орєшкін.
За його словами, замість правових механізмів у країні все частіше використовують «понятійні».
«По суті, держава перестає існувати і перетворюється на дуже велику мафію, де слідують не законам, писаним на папері, а підкоряються волі вождя (пахана), який, що вирішив, тобто закон, – додав співрозмовник Російської служби «Голосу Америки» . – По суті, ми спостерігаємо тут знущання з права від початку до кінця. По колоніях роз'їжджає хтось на прізвище Пригожин і спокійнісінько набирає найманців з числа затятих карних злочинців, а генерали ФСВП (Федеральна служба виконання покарань Росії)роблять перед ним кніксен. Мало того, потім Пригожин ще й про амністію голосно заявляє...»
Жодних правових актів Пригожин при цьому не цитує і на руках не має, обурюється Дмитро Орєшкін. На його думку, у цьому контексті дивовижно лише те, як спокійно сприймається безпрецедентна ситуація громадською думкою Росії.
Країну буде вкинуто в безодню насильства і хаосДмитро Орєшкін
«Процес деградації російської державності відбувається вже давно. Звичайно, це приведе до колапсу. Просто тому, що Путін рано чи пізно піде, а країну буде вкинуто в безодню насильства і хаос, оскільки правові механізми регулювання зміни влади будуть остаточно втрачені»
- Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі у грудні повідомив, що, за оцінками Вашингтона, у ПВК можуть перебувати до 40 тисяч російських вʼязнів.
- Вʼязні російських колоній масово вербуються до «ПВК Вагнера» для участі у війні проти України. Їм обіцяють значні виплати та помилування після участі в боях.
- Засуджені за насильницькі злочини, у тому числі бандитизм та вбивства, отримують в Росії доступ до вогнепальної зброї та військової техніки.
- У грудні в Новошахтинську в Ростовській області був затриманий увʼязнений, який перебував у складі угруповання «Вагнера», перейшов російський кордон і відкрив вогонь по поліцейських. Він заявив, що заблукав і переплутав російських поліцейських із українськими військовими.
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