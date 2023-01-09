100 млн дол у місяць на вбивць: чим обернеться для Росії «експеримент Пригожина» із ПВК «Вагнера»

Хто саме воює за гроші у приватній військовій компанії (ПВК) «Вагнера» Євгена Пригожина? Кого із кримінальних злочинців, які скоїли тяжкі злочини, відбували покарання, а потім були звільнені Пригожиним за погодженням із офіційною владою – ідентифікували розслідувачі? Чим обернеться для Росії «експеримент Пригожина», який немає аналогів в сучасній світовій історії? Інформацію зібрала Російська служба «Голосу Америки»​

Серед ув'язнених, які завербовані в колоніях і воювали у складі ПВК «Вагнера» в Україні (за словами Євгена Пригожина, ці особи були помилувані), журналісти-розслідувачі впізнали:

вбивць,

учасників організованих злочинних груп

та наркодилерів.

Усі вони зображені на відео інформаційним агентством ФАН, яке безпосередньо пов'язане з Пригожіним.

Кого ідентифікували?

Зокрема, за даними видання «Агентство», у кадр потрапив Дмитро Карягін, який у 2014 році вбив свою 87-річну бабусю, ветерана Великої Вітчизняної війни. За скоєний злочин його засудили до 14,5 років колонії суворого режиму.

Раніше журналісти Російської служби ВВС та видання «Агентство» ідентифікували засудженого у 2019 році на 17 років Дмитра Каравайчика. Його засудили за створення злочинного угруповання з виробництва та збуту наркотиків.

Ще один «ідентифікований» – Олександр Суєтов, який отримав у 2020 році 10 років колонії за організацію злочинного угруповання, яке зграбувала російські ювелірні магазини.

Є серед амністованих вагнерівців і неодноразово засуджений, зокрема за вбивство, Анатолій Сальмін.

Аналогів немає

За оцінками Пентагону, на утримання ПВК «Вагнера» Євген Пригожин щомісяця витрачає близько ста мільйонів доларів.

Ким, і на підставі яких нормативних актів, здійснено амністію, поки що залишається неясним.

За російськими законами, це виняткова прерогатива президента країни.

Це дискредитація влади та правової системи, констатує в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки» юрист і правозахисник Ілля Шаблінський.

За його словами, аналогів нинішня ситуація не має.

«Її не можна порівняти навіть із часами Другої світової, коли у Радянському Союзі представникам кримінального світу теж пропонували йти до штрафбатів, – уточнив він. – Але там більшість становили все ж таки колишні червоноармійці, покарані за ті чи інші провини…»

Наразі ж зовсім незрозуміло, на яких підставах відбувається звільнення закоренілих злочинців, наголошує Шаблинский.

Звільнити їх може лише Путін

«Так, Дума нещодавно на замовлення адміністрації президента терміново ухвалила правки, і до кримінально-процесуального кодексу було внесено норми, які за певних умов допускають можливість помилування осіб, які відбувають покарання, – нагадав експерт. – Але суть справи в тому, що все одно мають бути опубліковані акти помилування президента. А вголос про це говорить лише Пригожин , бо це його ініціатива та його люди. Однак звільнити їх може лише Путін».

Можливо, у найближчі тижні, російське суспільство побачить цілу низку президентських указів про помилування злочинців-рецидивістів, які воюють проти України.

І це теж створить прецедент, який матиме для Росії, вважає правник Ілля Шаблінський, дуже далекосяжні негативні наслідки.

Вони тільки й робили, що вбивали, і ось тепер їх відпускають на волю

«Здебільшого особи, які підлягають амністування, були засуджені за різні насильницькі злочини: вбивства, грабежі, створення бандитських формувань. До того ж цей контингент отримав в Україні бойовий досвід. Вони протягом останніх місяців тільки й робили, що вбивали, і ось тепер їх відпускають на волю... На мою думку, вони вкрай небезпечні. Адже вони ще й зброю можуть з собою прихопити»

Найвизначніший цвях в труну росдержави

Це – якщо не останній, то один із найзначніших цвяхів, забитих у кришку труни того, що називається російською державністю, вважає політолог Дмитро Орєшкін.

За його словами, замість правових механізмів у країні все частіше використовують «понятійні».

«По суті, держава перестає існувати і перетворюється на дуже велику мафію, де слідують не законам, писаним на папері, а підкоряються волі вождя (пахана), який, що вирішив, тобто закон, – додав співрозмовник Російської служби «Голосу Америки» . – По суті, ми спостерігаємо тут знущання з права від початку до кінця. По колоніях роз'їжджає хтось на прізвище Пригожин і спокійнісінько набирає найманців з числа затятих карних злочинців, а генерали ФСВП (Федеральна служба виконання покарань Росії)роблять перед ним кніксен. Мало того, потім Пригожин ще й про амністію голосно заявляє...»

Жодних правових актів Пригожин при цьому не цитує і на руках не має, обурюється Дмитро Орєшкін. На його думку, у цьому контексті дивовижно лише те, як спокійно сприймається безпрецедентна ситуація громадською думкою Росії.

Країну буде вкинуто в безодню насильства і хаос

«Процес деградації російської державності відбувається вже давно. Звичайно, це приведе до колапсу. Просто тому, що Путін рано чи пізно піде, а країну буде вкинуто в безодню насильства і хаос, оскільки правові механізми регулювання зміни влади будуть остаточно втрачені»