ООН: війна в Україні спричинила найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни

Російське вторгнення в Україну спричинило найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової війни, повідомила Управління верховного комісара ООН у справах біженців 8 січня.

«Понад 7,9 мільйона людей залишили країну, а ще 5,9 мільйона є внутрішньо переміщеними особами», – заявила представниця УВКБ ООН у Німеччині Катаріна Лумп.

Загальна цифра біженців і внутрішньо переміщених осіб майже 14 мільйонів становить більш як третину від загального числа населення країни, яке становить приблизно 41 мільйон. Лумп наголосила, що внесок Німеччини у розмірі понад 500 мільйонів доларів на підтримку біженців є другим після Сполучених Штатів, інформує агенція DPA.