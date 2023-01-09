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Росія втратила понад 590 військових за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Від 24 лютого Москва також втратила понад 3000 танків та 2000 артилерійських систем

Після початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 111 тисяч 760 своїх військових, за останню добу – 590, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.

За даними штабу, від 24 лютого Москва також втратила понад 3000 танків та 2000 артилерійських систем.

Українські військові наводять такі дані про втрати російської військової техніки:

  • 3 080 танків (+11 за добу)
  • 6 147 бойових броньованих машин (+17)
  • 2 069 артилерійських систем (+4)
  • 434 (+3) реактивні системи залпового вогню
  • 217 засобів протиповітряної оборони
  • 285 літаків
  • 275 (+3) гелікоптери
  • 1 856 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+7)
  • 723 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4809 автомобілів і автоцистерн (+8)
  • 183 одиниці спеціальної техніки

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

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