Росія втратила понад 590 військових за минулу добу – Генштаб ЗСУ

Після початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близько 111 тисяч 760 своїх військових, за останню добу – 590, повідомляє у фейсбуці Генеральний штаб ЗСУ.
За даними штабу, від 24 лютого Москва також втратила понад 3000 танків та 2000 артилерійських систем.
Українські військові наводять такі дані про втрати російської військової техніки:
- 3 080 танків (+11 за добу)
- 6 147 бойових броньованих машин (+17)
- 2 069 артилерійських систем (+4)
- 434 (+3) реактивні системи залпового вогню
- 217 засобів протиповітряної оборони
- 285 літаків
- 275 (+3) гелікоптери
- 1 856 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+7)
- 723 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4809 автомобілів і автоцистерн (+8)
- 183 одиниці спеціальної техніки
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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