До Білорусі прибули військові літаки Росії, офіційно – для навчань

Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні з Росією «льотно-тактичні навчання», під час яких «будуть задіяні всі аеродроми, а також полігони військово-повітряних сил і військ протиповітряної оборони» країни. За планами навчання розпочнуться 16 січня та триватимуть до кінця місяця. Повідомляється, що для участі в них до Білорусі вже прибула авіація повітряно-космічних сил Росії.

Раніше на територію Білорусі прибуло близько десяти тисяч російських військових. Влада обох країн спочатку пояснювала це спільними навчаннями, а потім оголосила про створення спільного угруповання військ, яке розпочало «збройний захист союзної держави» у звʼязку з «загостренням ситуації на її західних кордонах».

Українське військове командування неодноразово заявляло про можливу підготовку нового вторгнення російських військ із території Білорусі. Перша така спроба, що закінчилася невдачею, була здійснена на початку війни.

Також, згідно з заявами деяких західних та українських військових, не виключено прямої участі білоруських військових у новому нападі на українські території.

Напередодні один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко заявив, що влада Білорусі найближчим часом може розпочати мобілізацію для надання військової допомоги Росії у війні проти України. З його слів, для проведення мобілізаційних заходів все готово.

Білоруське керівництво на чолі з Лукашенком вважається одним із головних союзників Росії, армія якої вторглася в Україну в лютому минулого року.