Білорусь: Лукашенко підписав закон про позбавлення громадянства за екстремізм

Олександр Лукашенко підписав закон, який передбачає позбавлення громадянства Білорусі для людей, засуджених за екстремістську діяльність. Повідомлення зʼявилося на офіційному сайті президента.

За новим законом, який набере чинності влітку 2023 року, громадянства можна буде позбавляти білорусів, які живуть за межами країни та засуджені за екстремізм чи «завдавання тяжкої шкоди» інтересам держави. Під визначення можуть потрапити лідери опозиції, які перебувають у вигнанні після президентських виборів 2020 року.

Білоруського громадянства, згідно з формулюванням закону, можна буде позбавляти навіть тих осіб, які не мають іншого паспорта. Білорусь – одна з кількох європейських держав, яка не підписала Конвенцію ООН про скорочення безгромадянства.

Новий закон, крім того, зобовʼязує білоруських громадян повідомляти владі про набуття громадянства чи посвідки на проживання в іншій державі. Під вимогу підпадають і документи, що дають право на отримання посвідки на проживання, наприклад, карта поляка.