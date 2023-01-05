Білорусь: у Мінську судять лауреата Нобелівської премії Біляцького

У Мінську суд почав розгляд справи щодо представників правозахисного центру «Вясна» Алеся Біляцького, Валентина Стефановича, Володимира Лабковича і правозахисника Дмитра Соловйова, повідомляє Білоруська служба Радіо Свобода.



Їм загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Правозахисників звинувачують у контрабанді (незаконному переміщенні через митний кордон Євразійського економічного союзу організованою групою наявних у великому розмірі готівкових коштів) та фінансуванні дій, що грубо порушують громадський порядок.



Дмитра Соловйова судитимуть заочно через те, що він виїхав з Білорусі.



Затримання Біляцького, Стефановича та Лабковича відбулися у 2021 років. Зокрема очільника правозахисного центру «Вясна» Алеся Біляцького затримали 14 липня 2021 року. Йому знову інкримінують ухилення від сплати податків.



7 жовтня 2022 року Алесь Біляцький отримав Нобелівську премію миру, яку в Осло вручили його дружині Наталії Пінчук.

Було лише два випадки, коли Нобелівську премію миру присуджували під час перебування лауреата за ґратами: Карл фон Осецький (Німеччина, 1935) і Лю Сяобо (Китай, 2010). Третім став білорус Алесь Біляцький.

25 вересня минулого року Алесю Біляцькому виповнилося 60 років. Черговий ювілей він відсвяткував в ув'язненні, як і своє 50-річчя, коли відбував покарання у Бобруйській тюрмі. У 2011 році його засудили до 4,5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму нібито за «ухилення від сплати податків». Загалом Біляцького притягували до кримінальної відповідальності понад 20 разів.



Правозахисний центр «Вясна» був заснований у 1996 році Алесем Біляцьким. З першого дня заснування Біляцький є незмінним головою центру. За ці 26 років центр надавав юридичну, консультаційну та матеріальну допомогу тисячам людей, допомагаючи не тільки в політичних, а й у кримінальних, господарських, цивільних справах.