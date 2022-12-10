В Осло вручили Нобелівську премію миру

В Осло відбулось вручення Нобелівської премії миру, яку в 2022 році було присуджено українському «Центру громадянських свобод», білоруському правозахиснику Алесю Біляцькому та російському центру «Меморіал».

Трансляція нагородження відбувається на офіційному YouTube-каналі премії. Лауреати на сцені закликали міжнародну спільноту створити трибунал для терориста №1 Володимира Путіна та його посібника Олександра Лукашенка.

«Вони вважають, що можуть робити все, що хочуть. І зараз ми маємо перервати це коло безкарності, сформувати міжнародний трибунал та зробити Лукашенка, Путіна та інших винуватців відповідальними — не лише заради українців, а й інших країн та народів світу», – зазначила голова «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук.

Вибір лауретів, озвучений 7 жовтня, у норвезькому Нобелівському комітеті пояснили тим, що присуджуючи їм премію «хочуть наголосити на трьох видатних поборниках прав людини, демократії та мирного співіснування в сусідніх країнах — Білорусі, Росії та Україні».

Комітет вважає, що завдяки зусиллям на користь гуманістичних цінностей, антимілітаризму та принципів права вони «відродили та вшанували бачення миру та братерства між націями, яке сповідував Альфред Нобель — бачення, яке найбільше потребує сучасного світу».

Представники організацій – лауреатів Нобелівської премії миру («Центр громадянських свобод» з України, ув’язнений білоруський правозахисник та засновник правозахисного центру «Вясна» Алесь Беляцький, російський «Меморіал») 9 грудня, напередодні вручення премії, виступили на пресконференції в Осло та підтримали ідею міжнародного трибуналу для президента Росії Володимира Путіна за злочини в Україні.

За даними МВС, станом на жовтень українські правоохоронці зафіксували вже близько 40 тисяч воєнних злочинів, скоєних російськими військовими на території України.

У жовтні в ЄС повідомили про замороження російських активів загальною вартістю в близько 17 мільярдів євро (близько 16,9 мільярда доларів). Британський уряд 10 листопада заявив, що заморозив активи російських олігархів та інших фізичних і юридичних осіб на суму 18 мільярдів фунтів стерлінгів (20,5 мільярдів доларів), які перебувають під санкціями через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Франція 30 листопада заявила про початок роботи зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

23 листопада в інтерв’ю Радіо Свобода правозахисниця Олександра Матвійчук, яка залучена до роботи України над створенням міжнародного трибуналу, наголосила, що Україні потрібно якнайшвидше ратифікувати Римський статут, який лежить в основі роботи Міжнародного кримінального суду, щоб домогтися покарання Росії за воєнні злочини в Україні.

Лауреатка цьогорічної Нобелівської премії миру, очільниця «Центру громадянських свобод» Олександра Матвійчук не вважає реалістичною пропозицію Офісу президента ініціювати питання можливого розпуску Міжнародного комітету Червоного Хреста. Про це вона зазначила в інтерв’ю Радіо Свобода.