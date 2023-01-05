Білорусь планує провести спільні з Росією авіаційні навчання

Міністерство оборони Білорусі заявляє про намір провести спільні з Росією авіаційні навчання.



«З метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів збройних сил Республіки Білорусь та Російської Федерації, що входять до складу авіаційного компоненту регіонального угруповання військ (сил) (РГВ(С), планується проведення спільного льотно-тактичного навчання», – йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграмі.

У міністерстві додають, що на територію Білорусі продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ.



Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що є ознаки того, що Росія готує загострення в лютому. У грудні в інтервʼю виданню The Economist головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що російські війська можуть знову спробувати атакувати Київ.

В лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, атакувавши з півночі, сходу та півдня. Тоді російські війська для нападу на Україну використовували територію Білорусі.

За оcтанніми даними Генштабу ЗСУ, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.