Білорусь: Тихановську планують заочно судити, коли вона буде в Давосі

Заочний суд над фігурантами «справи Координаційної ради» Світланою Тихановською, Ольгою Ковальковою, Сергієм Ділевським, Марією Мороз і Павлом Латушком почнеться 17 січня о 10 годин в Мінському міському суді – про це посилається білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на Верховний суд Білорусі.

Лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську в Білорусі звинувачують за кількома статтями Кримінального кодексу: державна зрада, масові заворушення, створення екстремістського формування, розпалювання ворожнечі, змова з метою захоплення влади, заклики до санкцій.

Голову Народного антикризового проводу Павла Латушка звинувачують у закликах до санкцій, розпалюванні ворожнечі, отриманні хабара та створенні екстремістської організації.

У прокуратурі заявили, що «Тихановська, Мороз, Ковалькова, Латушко і Ділевський у різний час вступили в таємну злочинну змову, в тому числі з іншими особами, з метою захоплення державної влади».

Тихановська, зазначили в прокуратурі, перебуваючи на території Литви, «оголосила себе переможницею останніх виборів президента Республіки Білорусь і єдиним національним лідером, обраним білоруським народом».

Суд буде проходити заочно, оскільки всі фігуранти справи перебувають за межами Білорусі. Їхню справу розслідували в рамках «спецрозслідування». При цьому обвинуваченим наказали взяти із собою посвідчення особи та з’явитися до суду.

У дні, коли розпочнеться суд над Тихановською, вона буде на Міжнародному економічному форумі в Давосі, який пройде 16-20 січня.

Тихановська стане першою представницею Білорусі на цій події за 30 років. Востаннє Станіслав Шушкевич представляв Білорусь у Давосі в 1992 році.