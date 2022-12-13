Білорусь: Тихановську та соратників звинувачують у створенні «екстремістського формування»

У Білорусі проти опозиційної лідерки Світлани Тихановської та її соратників, колишніх силовиків Олександра Азарова й Валерія Сахащика, порушена кримінальна справа щодо створення екстремістського формування чи участі в ньому. Про це 13 грудня повідомило МВС Білорусі.

Під екстремістським формуванням мають на увазі організацію «Посполите рушення» (назва – за аналогією з історичним шляхетським ополченням, територіальною обороною свого часу).

Силовики називають його «воєнізованим екстремістським формуванням», яке діє з іншими «екстремістськими формуваннями» – ініціативою колишніх білоруських силовиків BYPOL, мобілізаційним планом «Перамога» та Обʼєднаним перехідним кабінетом, створеним Тихановською.

Водночас, за версією силовиків, учасники ініціативи «проводять роботу з організації посягань на територіальну цілісність, суверенітет, основи конституційного ладу та суспільну безпеку» Білорусі. Тихановська і соратники нібито мають намір повернутися до Білорусі, сформувати вже навчену «пʼяту колону» для ведення «диверсійної, терористичної та агентурної роботи», а організацію планується використовувати «для дестабілізації обстановки всередині країни в період проведення електоральних кампаній 2024–2025 років».

Силовики повідомили, що кримінальні справи обʼєднані в одне провадження. Наразі у кримінальній справі перевіряється понад 200 людей.

Тихановську в Білорусі звинувачують загалом за 10 кримінальними статтями, її та інших опозиціонерів, які перебувають за кордоном, можуть засудити заочно.