Ув’язнену лідерку протестів у Білорусі Марію Колеснікову перевели з реанімації у хірургічне відділення

Лідерку білоруських протестів 2020 року Марію Колеснікову перевели з реанімації у хірургічне відділення. Інформацію про це вдалося довідатися батькові Марії Олександру, передає Білоруська служба Радіо Свобода.

За його словами, лікарі кажуть, що її стан покращується.

Повідомляється, що Колеснікову відвідав лікар з колонії, який запевнив, що після виписки з лікарні їй створять належні умови та догляд.

Батькові опозиціонерки діагноз не повідомили. Колеснікова начебто свій діагноз, як і подробиці операції, знає від лікарів.

29 листопада стало відомо, що Марина Колеснікова потрапила в реанімацію лікарні швидкої допомоги у Гомелі.

6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив Марію Колеснікову до 11 років позбавлення волі. Юрист Максим Знак, який проходив у тій же справі, був засуджений до 10 років позбавлення волі. Колеснікову та Знака звинувачували у вступі в змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом, створенні екстремістського формування та керівництві ним та публічних закликах до дій, що загрожують національній безпеці Білорусі.

Суд відбувався у закритому режимі. Прокуратура кваліфікувала участь у виборах як спробу захоплення влади. Захист наполягав на тому, що звинувачення має політичний характер і позбавлене юридичних підстав.

Колеснікова була координаторкою передвиборчого штабу Віктора Бабарика і стала однією з центральних фігур масових виступів проти фальсифікації виборів. Її затримали та спробували депортувати, але на кордоні вона порвала свій паспорт.