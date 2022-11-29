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Білорусь: увʼязнена лідерка протесту Марія Колеснікова потрапила до реанімації

Марія Колеснікова під час судового процесу, серпень 2021 року

Лідерка білоруських протестів 2020 року Марія Колеснікова потрапила до реанімації. Про це 29 листопада повідомив телеграм-канал іншого увʼязненого опозиціонера Віктора Бабарика.

За повідомленням, Колеснікова перебуває в реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Гомелі, адвоката до неї не допускають.

«Раніше стало відомо про те, що Маша – у штрафному ізоляторі. Щоправда, не було інформації про те, з якого числа та на скільки її туди помістили. В адміністрації колонії про госпіталізацію нічого не сказали», – сказано в повідомленні.

6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив Марію Колеснікову до 11 років позбавлення волі. Юрист Максим Знак, який проходив у тій же справі, був засуджений до 10 років позбавлення волі. Колеснікову та Знака звинувачували у вступі в змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом, створенні екстремістського формування та керівництві ним та публічних закликах до дій, що загрожують національній безпеці Білорусі.

Суд відбувався у закритому режимі. Прокуратура кваліфікувала участь у виборах як спробу захоплення влади. Захист наполягав на тому, що звинувачення має політичний характер і позбавлене юридичних підстав.

Колеснікова була координаторкою передвиборчого штабу Віктора Бабарика і стала однією з центральних фігур масових виступів проти фальсифікації виборів. Її затримали та спробували депортувати, але на кордоні вона порвала свій паспорт.

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