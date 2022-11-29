Білорусь: увʼязнена лідерка протесту Марія Колеснікова потрапила до реанімації

Лідерка білоруських протестів 2020 року Марія Колеснікова потрапила до реанімації. Про це 29 листопада повідомив телеграм-канал іншого увʼязненого опозиціонера Віктора Бабарика.

За повідомленням, Колеснікова перебуває в реанімаційному відділенні лікарні швидкої допомоги у Гомелі, адвоката до неї не допускають.

«Раніше стало відомо про те, що Маша – у штрафному ізоляторі. Щоправда, не було інформації про те, з якого числа та на скільки її туди помістили. В адміністрації колонії про госпіталізацію нічого не сказали», – сказано в повідомленні.

6 вересня 2021 року Мінський обласний суд засудив Марію Колеснікову до 11 років позбавлення волі. Юрист Максим Знак, який проходив у тій же справі, був засуджений до 10 років позбавлення волі. Колеснікову та Знака звинувачували у вступі в змову з метою захоплення влади неконституційним шляхом, створенні екстремістського формування та керівництві ним та публічних закликах до дій, що загрожують національній безпеці Білорусі.

Суд відбувався у закритому режимі. Прокуратура кваліфікувала участь у виборах як спробу захоплення влади. Захист наполягав на тому, що звинувачення має політичний характер і позбавлене юридичних підстав.

Колеснікова була координаторкою передвиборчого штабу Віктора Бабарика і стала однією з центральних фігур масових виступів проти фальсифікації виборів. Її затримали та спробували депортувати, але на кордоні вона порвала свій паспорт.