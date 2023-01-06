Білоруські прикордонники відповіли на звинувачення в супроводі мігрантів до кордону Польщі

Прикордонний комітет Білорусі визнав, що його співробітники супроводжують мігрантів до кордону з Польщею, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу відомства.

Прикордонна служба Польщі днями вкотре звинуватила білоруських прикордонників у допомозі нелегальним мігрантам в перетині кордону.

Польські прикордонники опублікували відео, зняте 3 січня на прикордонній станції в Черемі. На ньому видно, як люди у формі білоруських прикордонників супроводжують невідомих у темному одязі з рюкзаками. Польське відомство звинуватило білоруських колег у допомозі нелегальним мігрантам в перетині кордону.

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Білоруський прикордонний комітет відповів на ці звинувачення, які назвав публічною дезінформацією, і опублікував своє відео із запитаннями до польської сторони.

«Супроводження осіб на території Білорусі не є протиправним діянням. А де на кадрах докази руху іноземців через загородження?», – йдеться в публікації білоруського відомства.

Білоруські прикордонники, серед іншого, зазначили, що Польща також повинна пояснити, що сталося з людьми, які перебували на території Польщі. За словами білоруської сторони, поляки нібито навмисно приховують свої дії щодо мігрантів.

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Міграційна криза на кордоні Білорусі та країн ЄС почалася навесні 2021 року. Спочатку в Литві відбулося багаторазове зростання кількості нелегальних мігрантів. Після того, як влада Литви вирішила не затримувати мігрантів, а повернути їх до Білорусі, потік нелегалів був спрямований на Польщу, а потім на Латвію.

Перед початком війни міграційні потоки в Україні суттєво зменшилися, але після цього знову зросли.

Лідери країн Балтії та Польщі поклали відповідальність за міграційну кризу на кордоні на білоруську владу, яка у відповідь назвала причиною кризи дії Заходу в країнах, звідки прибувають мігранти.