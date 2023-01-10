Нова зустріч «Рамштайн» відбудеться наступного тижня – Столтенберґ

Україна повинна отримати все необхідне для оборони – таку думку висловила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 10 січня на спільній пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем і генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом.

Таким чином вона відповіла на питання про ставлення до можливого надання Україні танків.

Читайте також: Танки: хто перший надасть Україні сучасну військову техніку для наступу

«Україна повинна отримати всю військову допомогу, яка їй потрібна і яку вони можуть опанувати, аби захищати свою батьківщину. Це включає, звичайно, сучасні системи ППО, але також і інші види сучасного військового обладнання, якщо воно потрібне, аби захищати Україну, адже вони також захищають базові принципи Хартії ООН, засадничих прав людини й міжнародного права», – сказала фон дер Ляєн.

Столтенберґ привітав останні повідомлення від Сполучених Штатів, Німеччини та Франції про надання Україні нових броньованих машин та іншого озброєння.

«Тривають постійні консультації в рамках НАТО, але також із Україною. Ми зустрінемося наступного тижня в рамках «Рамштайну» – Контактної групи з підтримки України під керівництвом США, там ми зустрінемося з міністром оборони України. Ми обговоримо, які ще види озброєння потрібні і як союзники можуть їх надати», – сказав він.

Читайте також: США можуть надати Україні бойові броньовані машини Stryker – Politico

6 січня речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр оголосила, що США надали Україні пакет військової допомоги вартістю понад 3 мільярди доларів. До нього увійдуть, зокрема, 50 бойових машин піхоти Bradley, 500 протитанкових ракет та 250 тисяч снарядів калібру 25 мм до них; 55 бронемашин MRAP із протимінним захистом; 100 бронетранспортерів M113; зенітні ракети класу «земля-повітря» Sea Sparrow та інше озброєння.

Минулого тижня Німеччина оголосила, що надасть Україні бойові машини піхоти Marder для протистоянню російській агресії. Це повідомлення з'явилося, коли Сполучені Штати пообіцяли надати бойові машини Bradley і через день після подібної заяви з боку Франції.