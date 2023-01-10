Танки: хто перший надасть Україні сучасну військову техніку для наступу

Британська преса повідомила, що офіційний Лондон може найближчим часом ухвалити рішення про надання Україні танків Challenger 2. Наскільки це можливо? І чи розблокує такий крок Великої Британії питання постачання Україні танків, які б допомогли у звільненні територій від російських окупаційних військ?

На тлі повідомлень про важкі бої на Донеччині, де російські війська тиснуть на українську оборону, і з огляду на припущення, що Росія готує нові масштабні наступи проти України, західні лідери опинилися під тиском закликів надати українцям потужнішу бойову техніку.

Володимир Зеленський закликав світ допомогти, щоб Україна вигнала російських загарбників зі своєї території цього 2023 року.

Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі

Президент України висловив впевненість, що світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – «це смерті, поранення, біль та страждання людей».



«Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів. Я впевнений, що ця зброя й ця техніка будуть у наших воїнів на фронті. Вже скоро», – сказав Зеленський.

Український президент Володимир Зеленський стверджує, що оборонна взаємодія з партнерами вийшла «на новий рівень», але він також визнає існування обмежень, зауважуючи, наприклад, що «немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка».

Чому не дають?

У західних ЗМІ лунають міркування, що Німеччина як найбільший виробник важких бойових танків у Європі, могла б розпочати цей процес. Однак сама Німеччина, як і раніше, наголошує, що, мовляв, таке рішення ухвалюватиме лише в координації із союзниками

Речник німецького уряду 9 січня знову повторив, що Берлін «на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2», але німецькі лідери не відкидають такої можливості.

Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2

«Федеральний уряд на даний момент не має наміру постачати в Україну основні бойові танки Leopard 2. Нещодавно ми, тісно консультуючись з нашими американськими та французькими друзями, схвалили дуже далекосяжне рішення про постачання бойових машин піхоти. Зараз ми думаємо про це.

Все інше, якщо питання постане, треба було б узгоджувати. Наразі ви можете бачити чи читати на сторінках газет і в окремих інтерв’ю різні чутки. Але я не чув жодних офіційних ініціатив, або запитів від Польщі, або інших країн про таку пропозицію. Якби така пропозиція з'явилася, було б цікаво подивитися, як на неї відреагують інші країни», - заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він, як і раніше, впевнений у необхідності координації поставок зброї в Україну з союзниками, оскільки зростає тиск на Берлін щодо відправлення Києву своїх бойових танків Leopard 2. Про це повідомляє агенція Reuters.



«Німеччина не піде (на це) сама», – сказав він на заході Соціал-демократичної партії (СДПН). – «Німеччина завжди залишатиметься єдиною зі своїми друзями та союзниками... Усе інше було б безвідповідальним у такій небезпечній ситуації».



Шольц, який часто наголошував на важливості не загострювати конфлікт в Україні, сказав, що західні союзники витратили «тривалий час на підготовку, обговорення та організацію цього».

Які перспективи?

Очікується, що це питання обговорять найближчим часом на американській військовій базі «Рамштайн» у Німеччині під час третьої зустрічі представників країн так званої «Української оборонної контактної групи» (Ukraine Defense Contact Group), що об’єднує кілька десятків держав – донорів зброї для України.

Наради у Рамштайні відбуватимуться після того, як на початку місяця Франція, а також США та Німеччина оголосили про надання Україні бойової бронетехніки західного виробництва: французьких легких колісних танків AMX-10 RC, американських бойових машин піхоти Bradley та німецьких – Marder.

Нова зустріч «Рамштайн» відбудеться вже наступного тижня, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 10 січня на спільній пресконференції із президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і головою Європейської ради Шарлем Мішелем.

«Тривають постійні консультації в рамках НАТО, але також із Україною. Ми зустрінемося наступного тижня в рамках «Рамштайну» – Контактної групи з підтримки України під керівництвом США, там ми зустрінемося з міністром оборони України. Ми обговоримо, які ще види озброєння потрібні і як союзники можуть їх надати», – сказав Столтенберґ.

Він привітав останні повідомлення від Сполучених Штатів, Німеччини та Франції про надання Україні нових броньованих машин та іншого озброєння.

Україна повинна отримати всю військову допомогу, яка їй потрібна

«Україна повинна отримати всю військову допомогу, яка їй потрібна і яку вони можуть опанувати, аби захищати свою батьківщину.

Це включає, звичайно, сучасні системи ППО, але також і інші види сучасного військового обладнання, якщо воно потрібне, щоб захищати Україну.

Адже вони також захищають базові принципи Хартії ООН, засадничі права людини й міжнародного права», – сказала фон дер Ляєн, відповідаючи на питання про можливе надання Україні танків.

У Парижі 22 січня відбудеться спільне засідання урядів Франції та Німеччини - найбільших країн Євросоюзу, від яких очікують збільшення військової допомоги Україні, зокрема надання важкої бронетехніки.

Одним з кроків для початку постачання в Україну важких бойових танків може бути очікуване рішення уряду Великої Британії щодо британських танків Challenger 2, після повідомлень у пресі, що такий крок у Лондоні серйозно розглядають.

Чехія планує передати Україні модернізовані танки Т-72, повідомив прем'єр-міністр Петр Фіала.



«Найбільш значущим контрактом, над яким працює Excalibur Army (завод є одним із головних виробників наземної військової техніки – ред.), є поставка в Україну модернізованих танків Т-72, яка спільно фінансується США та Нідерландами. Ця співпраця має очевидні переваги для всіх учасників – НАТО зміцнює хоробрих захисників України, від успіху яких залежить глобальна безпека, а Чехія зміцнює можливості своєї оборонної промисловості», – написав Фіала у твіттері.

У листопаді минулого року президент України Володимир Зеленський подякував Нідерландам, Сполученим Штатам та Чехії за надання 90 танків.

Т-72 – бойовий танк, розроблений в СРСР у 70-ті минулого століття.