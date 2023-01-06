Втрати російської армії в Україні перевищили 110 тисяч військових – ЗСУ

Російські війська втратили близько 530 людей особового складу за попередню добу, стверджує Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 січня.
Відтак українське командування оцінює втрати армії Росії з початку повномасштабного вторгнення у близько 110 250 військових.
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Крім того, за даними Генштабу, російські війська втратили:
- 3 064 танки (+23 за добу)
- 6 124 бойові броньовані машини (+16)
- 2 059 артилерійських систем (+8)
- 431 реактивних систем залпового вогню (+5)
- 215 засобів протиповітряної оборони
- 285 літаків (+1)
- 272 гелікоптери (+1)
- 1 844 безпілотники оперативно-тактичного рівня
- 723 крилаті ракети
- 16 кораблів
- 4 797 автомобілів і автоцистерн (+38)
- 182 одиниці спеціальної техніки
Штаб зазначає, що дані про втрати Росії уточнюються.
Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.
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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.
Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.
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