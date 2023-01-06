Втрати російської армії в Україні перевищили 110 тисяч військових – ЗСУ

Російські війська втратили близько 530 людей особового складу за попередню добу, стверджує Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 січня.

Відтак українське командування оцінює втрати армії Росії з початку повномасштабного вторгнення у близько 110 250 військових.

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Крім того, за даними Генштабу, російські війська втратили:

3 064 танки (+23 за добу)

6 124 бойові броньовані машини (+16)

2 059 артилерійських систем (+8)

431 реактивних систем залпового вогню (+5)

215 засобів протиповітряної оборони

285 літаків (+1)

272 гелікоптери (+1)

1 844 безпілотники оперативно-тактичного рівня

723 крилаті ракети

16 кораблів

4 797 автомобілів і автоцистерн (+38)

182 одиниці спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані про втрати Росії уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

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ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.