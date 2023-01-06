Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Суспільство

Втрати російської армії в Україні перевищили 110 тисяч військових – ЗСУ

Ілюстраційне фото. Знищений російський танк Т-72 у селі Богородичне, Донеччина, 20 грудня 2022 року

Російські війська втратили близько 530 людей особового складу за попередню добу, стверджує Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 січня.

Відтак українське командування оцінює втрати армії Росії з початку повномасштабного вторгнення у близько 110 250 військових.

Читайте також: Спроби армії Росії покращити положення в напрямку Куп’янська та Авдіївки не мають успіху – Генштаб

Крім того, за даними Генштабу, російські війська втратили:

  • 3 064 танки (+23 за добу)
  • 6 124 бойові броньовані машини (+16)
  • 2 059 артилерійських систем (+8)
  • 431 реактивних систем залпового вогню (+5)
  • 215 засобів протиповітряної оборони
  • 285 літаків (+1)
  • 272 гелікоптери (+1)
  • 1 844 безпілотники оперативно-тактичного рівня
  • 723 крилаті ракети
  • 16 кораблів
  • 4 797 автомобілів і автоцистерн (+38)
  • 182 одиниці спеціальної техніки

Штаб зазначає, що дані про втрати Росії уточнюються.

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 10 листопада, що втрати Росії у війні становлять не менше ніж 100 тисяч убитими та пораненими.

Читайте також: У Генштабі ЗСУ заявляють про підготовку Росії до чергової хвилі мобілізації

ЗСУ, за словами Міллі, ймовірно, зазнали аналогічних втрат. Крім того, він повідомив, що з початку війни в Україні загинули близько 40 тисяч цивільних жителів.

Росія не розкриває дані щодо своїх загиблих. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Бійці батальйону «Карпатська Січ» біля Кремінної (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Бійці батальйону «Карпатська Січ» біля Кремінної (фотогалерея)

На рубежі Сватове-Кремінна зараз йдуть важкі бої

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Залиште свій коментар (він буде опублікований після модерації):

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG