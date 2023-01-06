Спроби армії Росії покращити положення в напрямку Куп’янська та Авдіївки не мають успіху – Генштаб

Російські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 6 січня.

«(Російська армія – ред.) намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині», – йдеться в зведенні.

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Генштаб наразі не фіксує формування наступальних угруповань Росії на півночі. На інших напрямках, зокрема, на півдні, тривають обстріли цивільної інфраструктури.

«У населеному пункті Каховка Херсонської області російські окупанти намагаються заборонити обіг української гривні, здійснюють рейди торговельними точками та погрожують вилученням не лише готівки, а й товару, у разі виявлення українських грошей», – йдеться в повідомленні штабу.

Крім того, за даними командування, у окупованому Донецьку російські окупанти почали збір інформації про громадян 2006 року народження для постановки на військовий облік. У Старобільську на окупованій частині Луганщини російські війська посилили «адміністративний та контррозвідувальний режими» через удари ЗСУ.

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«Окупанти перевіряють мобільні телефони місцевих жителів. Особлива увага приділяється особам, у яких в списках є номери абонентів українських операторів зв’язку», – додає Генштаб.

Він звітує про 15 ударів по районах зосередження російських військ, а також три удари по позиціях їхніх зенітно-ракетних комплексів. Також українські війська збили російський літак Су-25 та гелікоптер Мі-8, йдеться в зведенні.