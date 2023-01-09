Кириленко: Соледар – найгарячіша точка, але місто тримається

На Донеччині Соледар – найгарячіша точка, але місто тримається, повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Ворог суттєво сконцентрував свої зусилля на Соледарі. Кількість штурмових груп саме ПВК збільшилась суттєво. починаючи з п'ятниці (6 січня, коли Росія оголосила про «різдвяне перемир'я» – ред.). Але бійці тримають місто, завдають уражень ворогу. Місто є українським і воно тримається. Всі фейки, які розповсюджують окупанти, починаючи з минулого тижня про те, що нібито місто під їхнім прапором, – це не відповідає дійсності. Але Соледар – найгарячіша точка, з інфраструктури якого фактично не залишилося, є тільки укріплення, шахти», – сказав він в ефірі національного телемарафону.



За його словами, на Бахмутському напрямку почали відбуватися ще жорстокіші бої.

Раніше сьогодні у Міноборони України повідомили, що російські війська перегрупувалися і почали новий штурм Соледара.

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Минулого тижня російські ЗМІ повідомили про нібито прорив української оборони в Соледарі. Згодом у ЗСУ заперечили ці дані і повідомили, що міста Бахмут та Соледар залишаються під контролем українських військових.

9 січня російські ЗМІ з посиланням на засновника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина повідомили про вуличні бої в Соледарі.

Станом на початок січня, за даними ЗСУ, активна лінія фронту – 1500 кілометрів, українські військові продовжують стримувати противника на сухопутній ділянці протяжністю 3786 кілометрів.

Бахмутський напрямок протягом останніх кількох місяців є найгарячішою точкою фронту.